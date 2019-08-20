20 yıllık peruğunu çıkaran Suat Kaya saç ektirdi

En son Menemenspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Suat Kaya, bu kez çok farklı bir konuyla sosyal medyada gündeme geldi.

Suat Kaya 20 yıllık peruklarından kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi oldu.

Galatasaray'da bıraktı

Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.