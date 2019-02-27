Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası - Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yarın gerçekleştirilecek müsabakalara, 13 kadın ve 19 erkek takımı katılacak



ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası müsabakaları yarın Çanakkale'de start alacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü sona erecek müsabakalara 13 kadın ve 19 erkek takımı katılacak. Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara ve Çanakkale'den takımlar yer alacak. Karşılaşmalar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.



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