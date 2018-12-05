Su yerine antifiriz içen tiyatrocu hastanelik oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen tiyatro oyununu sahneleyen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Yavrucuk oyunda kullanılmak için sahnede bulunan AdBlue’yi (su bazlı üre çözeltisi) su sanarak içti. Oyun sonrası fenalaşan oyuncu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(İHA)