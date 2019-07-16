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"Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler"

15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen:- "İçlerinde bir tane delikanlı yok. Biri de çıkıp demiyor ki 'Ben yaptım.' Allah biliyor ki onlar galip gelmiş olsaydı o gece bizi yaşatmazlardı"- "Biz hala onları Türk askeri zannederek su verdik. Görüntüleri verebilirim. İçeriye su verirken sıktılar, 3 kişiyi şehit ettiler"

16 Temmuz 2019 Salı 20:32
"Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler"

DÜZCE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen, "İçlerinde bir tane delikanlı yok. Biri de çıkıp demiyor ki 'Ben yaptım.' Allah biliyor ki onlar galip gelmiş olsaydı o gece bizi yaşatmazlardı." dedi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu konferans salonunda, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan Gökmen, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Gökmen, 15 Temmuz akşamı FETÖ'yle sonuna kadar mücadele ettiğini dile getirerek, o gece birçok hainliği gördüğünü ifade etti.

Genelkurmay'ın önündeki tankları durdurmak için egzozlarını kapatma fikrinin aklına geldiğini anlatan gazi Gökmen, "Etrafımdakilere 'Üzerimizdeki tişörtleri çıkaralım.' dedim, herkes tişörtlerini çıkardı. Tankın egzozunu kapatalım ki gaz içeri dolsun istedik. İçeriye gaz dolunca o hainler kapakları açmak zorunda kaldılar. Açtırdık da ne oldu? 3 şehit verdik. Tankın içindekilerin kurşunlarıyla şehit verdik. Biz hala onları Türk askeri zannederek su verdik. Görüntüleri verebilirim. İçeriye su verirken sıktılar, 3 kişiyi şehit ettiler." diye konuştu.

Gökmen, FETÖ'cülerin mahkemede "Hiçbir şey yapmadık." şeklinde savunma yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz hala o mahkemelerde günlerimizi çürütüyoruz. Allah razı olsun, devletim bana izin veriyor, ben de gidiyorum. O hainlere, 'Ben buradayım, hala ölmedim.' diyorum. Çünkü onlar hala ayaktalar. O gece bizim üstümüzde ne vardı, ne giydik, hangi hastanede yattık, hepsini biliyorlar. İçlerinde bir tane delikanlı yok. Biri de çıkıp demiyor ki 'Ben yaptım.' Allah biliyor ki onlar galip gelmiş olsaydı, o gece bizi yaşatmazlardı. Hastanede bile öldürürlerdi."

Gazi Gökmen, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:32
  1. Düzce
  2. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi

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