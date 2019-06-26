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Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara

Konya ve Isparta sınırındaki Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan, uzunluğuyla dikkati çeken Pınargözü Mağarası, içinden yüksek debi ile akan suyu, kuş sesleri ve çevresindeki eşsiz doğal güzellikleri ile doğa tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:31
Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara

KONYA (AA) - Konya ve Isparta sınırında yer alan Yenişarbademli ilçesi yakınlarındaki, uzunluğuyla dikkati çeken Pınargözü Mağarası, içinden akan buz gibi suyu ile yaz sıcağında doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Dedegöl Dağı eteğinde bulunan mağara, muhteşem doğal güzelliği ile Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi akınına uğruyor.

Orta Toroslar'da bulunan 2 bin 900 rakımlı dağın zirvesinde eriyen karlarla beslenen ve mağaranın içinden çağlayarak akan sular, kuş sesleri arasında misafirlerine doyumsuz ortam sunuyor. Kilometrelerce uzaktan bölgeye gelen doğa tutkunları, hem fotoğraf çekiyor hem de doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşıyor.

- "Bu güzellikleri gördükten sonra tüm yorgunluğumuz gitti"

Kırşehir'den ailesi ile gelen Zeynep Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerine doğal güzellikleri görmek için gittiklerini söyledi.

Daha önce duyduğu ve görmeyi çok istediği Pınargözü Mağarası'nın kendisini çok etkilediğini belirten Alparslan, "Türkiye'nin eşsiz doğasını çok seviyoruz. Doğa ile iç içe olmayı seviyoruz. Burası harikabir yer. Su çok soğuk, harika bir ortam var. Mağaradan akan buz gibi suya ayaklarımı soktum, kan dolaşımını hızlandırdığını hissettim. Herkese burayı görmesini tavsiye ederim. Böyle bir doğal güzelliği görme imkanı bulduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Konya'dan gelen Fatih Kara da kuş ve su sesinin birbirine karıştığı mağaranın bir doğa harikası olduğunu anlattı.

Mağaradan akan soğuk suyun sıcaktan bunalanlar için klima etkisi yaptığını dile getiren Kara, "İnsanınburadan ayrılası gelmiyor. Buraya kilometrelerce yol katederek geldim. İyi ki de gelmişim. Çok güzel, görülmeye değer bir yer. Herkes bu güzelliği görmeli. Gelenler kesinlikle pişman olmaz." ifadelerini kullandı.

Doğu tutkunu Ali Erdoğan ise Konya'nın Seydişehir ilçesinden geldiğini ifade ederek, "Sabah erken yola çıkıp buraya geldik. Oldukça yorucu bir yolculuktu. Bu güzellikleri gördükten sonra tüm yorgunluğumuzgitti. Pınargözü'nden akan soğuk suların oluşturduğu küçük şelaleler müthiş." değerlendirmesinde bulundu.

- 1. derece doğal sit alanı

Yenişarbademli ilçesinin 8 kilometre kuzey batısında, Çaydere ormanının içinde yer alan Pınargözü Mağarası, özellikle hafta sonları piknikçilerin akınına uğruyor.

İçinde farklı büyüklükte gölcükler, şelaleler, havuzlar ve farklı oluşumlar bulunan mağara, 1. derece doğal sit alanı olarak korunuyor.

Bilimsel anlamda ilk yüzey çalışmaları 1967 yılında "Mağaracıların hocası" olarak adlandırılan ve Türkiye'deki birçok turistik mağaranın kaşifi olan Temuçin Aygen tarafından yapılan Kızıldağ Milli Parkı içindeki Pınargözü Mağarası, 1974'te Polonyalı, 1988 ve 1992 yıllarında ise Fransız mağaracılar tarafından incelendi.

Fransız mağaracılar, 2011'de çalışmalarını haritalandırarak mağaranın uzunluğunun 16 kilometre olduğunu öne sürdü, ancak bu kanıtlanamadı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:31
  1. Su Sesi ile Kuş Sesinin buluştuğumağara görenleri büyülüyor.

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