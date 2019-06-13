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Su ve kanalizasyon arızalarının ücreti artık vatandaştan alınmayacak

Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, .

13 Haziran 2019 Perşembe 17:22
Su ve kanalizasyon arızalarının ücreti artık vatandaştan alınmayacak

Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, . Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın aldığı karar ile vatandaşlardan bundan sonra ilk abone bağlantısıdışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından herhangi bir ücret alınmayacağını müjdeledi.


Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Yaşar Karataş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. Çünkü vatandaş ilk sıkıntısını önce mahallesinin muhtarıyla paylaşıyor. Bizler de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olup sorunları hep birlikte çözeceğiz. Genel Müdürlüğü yeni atanmam hasebiyle bir geçiş süreci yaşamaktayız, bu nedenle bazı aksaklıklar olabilir. Ancak bu aksaklıkları en kısa zamanda çözüme kavuşturmak vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak için hızlı bir oluşum içerisindeyiz diyerek yeni alınan bir kararı da paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.


Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda aldıkları kararla, artık sayaca kadar olan arızaların MASKİ tarafından yapılacağını söyledi.


Karataş, “Bilindiği gibi daha önceden alınan bir kararla, vatandaşın su abone borusu veya kanalizasyon borusunda bir arıza var ise bu arıza MASKİ tarafından yapılıyormasraf ise aboneye yazılıyordu. Bu yüzden vatandaşlar kendi sokağında gördüğü su veya kanalizasyon arızasını bildirmek istemiyordu, kim ararsa masraf ona yazılır diye. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın aldığı karar ile vatandaşımız bundan sonra ilk abone bağlantısıdışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından herhangi bir ücret alınmayacaktır” dedi.


Belediye Başkanı Gürkan ve MASKİ Müdürü Karataş’a teşekkür eden Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise, “Bu konu vatandaşımızı çok mağdur etmekteydi. Kendi aboneborusundaoluşan arızalar için bir çok kalem hesaplanarak hesap çıkartılıyordu. En ufak bir abone arızası azami 200 TLtutuyordu. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile yapmak isterken yoldaki boruya zarar veriyor ve daha çok mağdur oluyordu. Çok güzel bir karar olmuş herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:22
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