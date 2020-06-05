Milli ve yerli düşünenler, makalemizin başlığına koyduğumuz “Su uyur düşman uyumaz” atasözünü çok iyi anlayarak, düşmana karşı meşru olan her türlü tedbiri aldıktan sonra, Yüce Allah’a (CC) tevekkül ederek, takdir olan neticeye razı olmalıdırlar. İç ve dış hainlerin eylem ve söylemlerine karşı gerekli tedbirleri almadan, milletimiz müsterih olsun, bundan böyle ülkemizde darbe olmaz, her şey kontrolümüzdedir gibi temenni cümleler, halkımızı rehavete düşürür.

İktidar partisi hiçbir şart altında tedbiri elden bırakmamalıdırlar. 15-Temmuz-2016 darbe kalkışmasını okuyamayan darbe sevicileri bundan böyle darbe kalkışmasını akıllarından geçirmesinler ifadeleri havada kalmamalıdır. İktidar partisi, yağmur olup yağmazsa, tedbirsiz olarak çıkardıkları gök gürültüsüyle baş başa kalırlar ve meydanı darbe sevicilerine bırakmış olurlar.

Unutmayalım ki, şeytan var olduğu sürece şeytanlaşmış insanlar da var olacaktır. Şer güçlerin, zalimlerin, hainlerin, haşhaşilerin, münafıkların, münafıklığa alışmış olanların ve yalancıların şerrinden emin olmak için, iktidar ve muhalefet milletimizle el ele gönül gönülle vererek, şer güçlere ve onların yerli piyonlarına karşı birlikte hareket etmelidirler. Ülkenin ve milletin milli menfaatleri hususunda, iktidar ve muhalefet birlikte hareket ederlerse, şer güçler, içteki satılmış hainler ve işbirlikçiler istedikleri neticeyi alamayacaklardır.

Milli meselelerde cesur ve adil davranan siyasi partiler, millet tarafından kabul görüleceklerini bilmelidirler. İktidar ve muhalefet partileri adil olmalı, hak edene hakkını vermekten çekinmemelidirler. Basit siyasi getiriler uğruna, hainlik yapan, yalan konuşan, özgürlükleri istismar ederek hakaretler savuran, tehdit eden, iftira atan ahlaksızları, hiçbir şart altında savunmamalıdırlar. Bu da gelir, bu da geçer diyerek, yaptıkları ihanetler yanlarında kâr kalmamalıdır..

İktidar partisinin yetkilileri, bundan böyle ülkemizde darbe olmaz düşüncesiyle gerekli tedbirleri almazlarsa, dış destekli darbe sevicileri, meydanı boş bularak darbe çığırtkanlığı yapmaktan geri durmayacaklardır. Ülkemizin kalkınmasını istemeyen şer güçler, fırsat bulduklarında siyasi ve ekonomik darbeler yapmak için, içimizde var olan kiralık piyonları, hainleri ve saltanatçı darbe heveslilerini destekleyerek darbe teşebbüsünde bulunacaklardır.

Siyasi ve ekonomik darbelere karşı olan siyasi partilerimiz, ülkenin ve milletin geleceği için birlikte hareket edecekleri milli meseleler etrafında kayıtsız şartsız bir şekilde birleşmelidirler. Dış şer güçlerin, hiçbir şart altında iç işlerimize karışmalarına müsaade etmemelidirler. Şer güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin işine yarayacak şekilde, iktidar partisine özelikle cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a karşı yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıların, ülkenin ve milletin yararına olmadığını düşünerek, siyasi kin ve nefret kokan söylemlerden vazgeçmelidirler.

Bilerek bilmeyerek, şer güçlerle ve onların yerli uzantıları olan işbirlikçi hainlerle işbirliği yapan veya onların planlarına alet olan değirmenlerine su taşıyan, bazı partilere, cemaatlere, vakıflara, kanaat önderlerine sözde din bilginlerine, aydın ve yazarlara hukuk içinde kalarak, ülkenin ve milletin selameti için yaptıkları hukuk dışı eylemlerine müsamaha edilmemelidir.

İktidar ve muhalefet partileri, terör hususunda aynı dili konuşmalıdırlar. Terörü destekleyen, terörle iltisaklı olanlar hangi kurumda hangi partide olurlarsa olsunlar derhal tasfiye edilerek, adaletin önüne çıkarılmaları hususunda birlikte hareket etmelidirler. Ülkenin milli ve manevi kalkınmasına hizmet veren maddi ve manevi projeler desteklenmeli, milli savunmamız, milli ve yerli olarak güçlendirilerek, caydırıcı güç haline getirilmelidir.

Devleti yöneten iktidar partisi iç ve dış istihbarata çok önem vermelidir. İstihbaratımızın milli ve yerli olmasına dikkat edilmeli, yabancı istihbarat örgütlerinin siyah, gri ve beyaz olan istihbari bilgileri çok iyi incelenmeli, doğru ve isabetli istihbarat, bilgiye, cesarete, tecrübeye ve ferasete dayalı üst bir istihbaratla takip edilmeli, devletin aleyhinde tespit edilen en küçük bir olay anında bastırılarak bertaraf edilmelidir.

Devleti yöneten iktidar partisi ve devlet yönetime talip olan siyasi partiler, parti içi istihbaratlarını güçlendirmelidirler. Basit siyasi getirileri için şer güçlerin piyonu olan veya olmaya hazırlanan, bu yönde işaret veren, itaatsiz ve din istismarcısı bazı kişileri, cemaat ve vakıfları ciddi bir şekilde takibe olarak onların telkinlerine, seçilmeleri için teklif edecekleri kişileri mercek altına alarak şer güçlerin sinsi ve hain planlarını çökertmelidirler.

Siyasi partiler iç istihbaratlarını güçlendirmezlerse, tanımadıkları, bazı kişiler planlı bir şekilde parti bünyelerine girerek seçilirler, seçilen bu insanlar önemli görevlere getirilerek, istedikleri bürokratların atamalarını yağdan kıl çeker gibi yaparlar.

Bu tipler fark edildiğinde seçildikleri partiden ayrılırlar.

İktidarda olan AK Partisi diğer partilerden çok daha dikkatli davranmalıdır. İnce elemeli ve sık dokumalıdır. Milli ve yerli düşünen insanlara yol vermeyenler, yarın eyvah demenin hiçbir faydasının olmadığını bilmelidirler.

Gençlere yol verenler çok dikkatli olmalıdırlar. Genç aslanlar ava çıkarken, tecrübesizliklerinden dolayı beklenmedikleri anda av olurlar. Tecrübeli olan yaşlı aslanlar, ava giderken av olmazlar.

Bundan dolayı ava çıkan genç aslanlar, tecrübe kazanmak için tecrübeli yaşlı aslanlarla ava çıkarak avlanmayı öğrenirler. Siyasette gençler yaşlılarla birlikte hareket ederlerse, ülkeye en güzel hizmeti yapacakların unutmamalıdırlar.