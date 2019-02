Su ürünleri ve hayvansal mamullerde ihracat hedefi 3 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, geçen yıl su ürünleri ve hayvansal mamullerde Türkiye'nin ihracatının yüzde 11'lik artışla 2 milyar 513 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "2023 hedefimizi 2018'de yakaladık. Bu yıl 3 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimizi ise 2'ye katlayarak 5 milyar dolara yükselttik." dedi.

Su ürünleri, kanatlı ürünleri, kırmızı et, süt ve süt ürünleri ve bal sektörünü çatısı altında bulunduran İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin düzenlediği toplantıda, 2018'deki gelişmeler ve bu yıla ilişkin beklentiler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye'nin, söz konusu sektörlerde dünyada kalite açısından önemli bir noktada bulunduğunu, çok iyi pozisyonda olduklarını, bu sektörlerde tutulan, beğenilen ve dünya kalitesinde ürünler üretebildiklerini söyledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünya ticaretinin 250 milyar dolar olduğunu, tüm proteinlerin bu sektörlerin içerisinde bulunduğunu ifade eden Sezer, "Türkiye'nin şu anda bu sektörlerdeki ihracatı 2,5 milyar dolar. Yani dünya ticaretinden yüzde 1'lik pay alıyoruz. Yüzde 1'lik oran, kalitemize göre çok düşük bir rakam. Bu payı mutlaka artırmalıyız. Potansiyelimiz var. İç pazardaki fiyatlar etkilenmeden ihracatımızı artırabiliriz." şeklinde konuştu.





- "Yakında su ürünlerinde Çin'e açılacağız"





Müjdat Sezer, Türkiye'nin, su ürünleri, kanatlı ürünleri, kırmızı et, süt ve süt ürünleri sektörlerinde daha fazla ihracat yapması için ülke bazında çalışması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'ya daha çok ürün ihraç ettiğimizi biliyorsunuz. Irak, beyaz et ve yumurtada büyük pay alıyor fakat son 2 yılda yüzdesel payları düşüyor. Irak, Suriye ve Libya'da ihtiyaç duyulduğu için o bölgelere ihracatımız yüksek. Gelecekte hangi ülkeleri hedeflememiz gerektiği konusuna gelirsek, ilk hedefimiz 250 milyar dolardan yüzde 20'lik oranla en büyük payı alan AB pazarı. Onu Japonya ve Çin takip ediyor."

Su ürünlerinde Avrupa ve Japonya'ya açık olduklarını, Çin'e ihracat yapmak için çalışmalara başladıklarını ve çok güzel gelişmeler yaşandığını ifade eden Sezer, Çinli bir heyetin Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunduğunu, yakında su ürünlerinde Çin'e açılacaklarını bildirdi.





- "Bizim potansiyelimiz var"





İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sezer, beyaz et ile ilgili çalışmaları sayesinde Japonya pazarını açtıklarını belirterek, "Japonya gibi bir ülkeye Türkiye'de üretilen beyaz eti sokmamız çok önemliydi. Ancak en büyük hedef pazarımız olan AB'ye beyaz et ürünlerindeki çeşitli sebeplerden dolayı şu an ihracat yapamıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının beyaz ette AB pazarına ihracat yapabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve çalışmaların son dönemde ivme kazandığını vurgulayan Sezer, "Teknik olarak eksiklik yok ancak bürokrasi konusunu çalışırsak başarırız. AB ülkelerine ihracat yapamadığımız gibi bu ülkeler üzerinden transit geçiş hakkına da sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Sezer, süt ürünlerinde en önemli pazarlardan birinin Çin olduğunu, bununla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Geçen yıl su ürünleri ve hayvansal mamullerde Türkiye'nin ihracatının yüzde 11'lik artışla 2 milyar 513 milyon dolara yükseldiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"2023 hedefimizi 2018'de yakaladık. Bu yıl 3 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimizi ise 2'ye katlayarak 5 milyar dolara yükselttik. Çin ve AB pazarının kanatlı et, süt ürünleri ve yumurtada açılması halinde bu rakam 4 milyar dolara çıkacaktır. Yani, bir anda ihracatımızı yüzde 25 artırırız. Zaman zaman, 'ihracat artarsa fiyatlar da artar' deniliyor. Bizim potansiyelimiz var. Bu üretim yatırımları tüm dünyada destekleniyor. Türkiye'de de bu fonlar var. En kaliteli ürünlerimizi hem iç piyasaya hem de ihracata yönlendirmeyi sürdürürüz."





- "Beyaz etteki konkordato veya iflaslar, şirketlerin özel sebeplerinden kaynaklı"





Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında ortalama kilogram değerinin 1,5 dolar olduğunu aktararak, "Bu kadar ucuz olmasına rağmen ülke ortalamasından düşük değiliz." dedi.

Daha fazla katma değerli ürün üretmeleri gerektiğini belirten Sezer, söz konusu rakamı rahatlıkla 2,5 dolara çıkarabileceklerini, AB ve Japonya gibi katma değeri yüksek ürünleri satın alan ülkelere ihracat kapısının açılmasının bunu sağlayabileceğini kaydetti.

Sezer, yumurta ve kanatlı et ürünlerinde fiyatların nasıl seyredeceğine ilişkin bir soru üzerine, şu görüşleri dile getirdi:

"Kasım ayından beri beyaz et ve yumurta fiyatları yatay seyrediyor. Genellikle bu mevsimler, tüketimin düştüğü mevsimler... Çünkü beyaz ette, yaz aylarında mangalla beraber tüketim artıyor. Neredeyse ikiye katlanıyor. Kasım-şubat arası fiyatların düşük olduğu döneme denk geldi. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat da artırmadık. Beyaz et ve yumurtada şu an bir fiyat artışı trendi yok."

Beyaz et sektöründeki konkordato veya iflasların şirketlerin özel sebeplerinden kaynaklandığını vurgulayan Sezer, Irak'ın yüzde 50 vergi uygulamasına rağmen bu ülkenin, satış yaptıkları pazarlarda başı çektiğini, bu satış trendinin devam etmesini beklediklerini kaydetti.





- "Bilimsel olmayan söylemlerden uzak durmalıyız"





İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sezer, görsel ve yazılı medyada zaman zaman beyaz et ve yumurtaya yönelik bilimsel olmayan ve olumsuz söylemlerin dile getirildiğini ifade ederek, "Tavukta hormon var' diyorlar. Böyle bir şey yok veya bilimsel olmayan çok fazla söylemler var. Bilimsel olmayan söylemlerden uzak durmalıyız." dedi.





- Kanatlı eti ve yumurtada en büyük pazar Orta Doğu





İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Şube Müdürü Gülden Polat Şağban da 2023 için hedeflerinin 2,5 milyar dolar olduğunu, bu hedefi 2018'de aştıklarını, 2023 yılı için hedeflerini pozitif yönde revize ederek 5 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

Bu rakama ulaşmaları için her yıl ortalama yüzde 13 büyümeleri gerektiğini vurgulayan Şağban, "Geçen yıl 2017'ye göre yüzde 11 büyüdük. 2009'dan beri ortalama büyüme rakamına bakarsak 5 milyar dolarlık rakama ulaşmak hayal değil." dedi.

İhracatta; kanatlı et ve sütte Irak, su ürünlerinde Hollanda'nın başı çektiğine işaret eden Şağban, su ürünleri konusunda Avrupa pazarında ciddi büyüyen bir sektör olduklarını kaydetti.

Kanatlı et ve yumurta ihracatında 1 milyar doların üzerine çıktıklarını bildiren Şağban, yumurta, süt ve süt ürünleri ihracatında Irak, Suudi Arabistan ve Katar'ın başı çektiğini söyledi.