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Su ürünleri av yasağı 15 Mart’ta başlıyor

Çorum Tarım il Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Siraz, Yayın ve Tatlısı Kefali balıklarının üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında; Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında avlanmaları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak yayımlanan 4/1 Amatör Amaçlı ve 4/2 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Tebliğleri kapsamında yasaklandığı hatırlatılarak ayrıca Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı Göletlerinde yıl içerisinde her türlü balık avcılığı yasak olduğu bildirildi.

12 Mart 2019 Salı 20:00
Su ürünleri av yasağı 15 Mart’ta başlıyor

Çorum Tarım il Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Siraz, Yayın ve Tatlısı Kefali balıklarının üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında; Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında avlanmaları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak yayımlanan 4/1 Amatör Amaçlı ve 4/2 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Tebliğleri kapsamında yasaklandığı hatırlatılarak ayrıca Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı Göletlerinde yıl içerisinde her türlü balık avcılığı yasak olduğu bildirildi.


Yapılan yazılı açıklamada, 2017 Yılında pullu sazan yavrusu atılarak balıklandırma çalışması yapılan Merkez Ahmetoğlan göleti, Mecitözü İlçesi Hıdırlık, Ortaköy İlçesi Oruçpınar, Osmancık ilçesi Öbektaş ile 2018 yılında balıklandırma çalışması yapılan, Merkez Yeşilyayla göleti, Mecitözü İlçesi Kozören, Osmancık İlçesi Karalargüney, Bayat İlçesi Çayköy, Sungurlu ilçesi Alembeyli ve Hacılarhanı, Alaca İlçesi Kalecikkaya göletlerinde iki yıl boyunca avcılığın yapılması yasak olduğu bildirildi.


Açıkalamada, "Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:00
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