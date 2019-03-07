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Su toplama çukurları yangın sezonuna hazırlanıyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı helikopterlerle yaptığı mücadelede kullanılmak üzere su toplama çukurlarının sayısını arttırmak için çalışmalara başladı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:40
Su toplama çukurları yangın sezonuna hazırlanıyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı helikopterlerle yaptığı mücadelede kullanılmak üzere su toplama çukurlarının sayısını arttırmak için çalışmalara başladı. Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde yer alan Kalaycılar kırsal mahallesi 146 numaralı bölgesinde yapımına başlanan su toplama çukuru çalışmaları devam ediyor. Yangın havuzu çukurları tamamlandığında helikopter ile gerektiğinde hemen su alınarak yangına müdahale edilerek bölgede olası çıkabilecek yangın büyümeden anında söndürülebilecek. Ilıca Orman İşletme Şefliği sınırına yapılacak olan diğer su toplama çukuru ile her iki su toplama çukuru yangın sezonuna yetiştirilerek hazır hale getirilecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:40
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