SÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilin Dalı’nda akredite edildi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı, Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (EKPDK) tarafından akredite edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyhekim Konferans salonunda gerçekleşen programa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik ile ikinci Başkan Prof. Dr. Neşet Köksal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Daha önce Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunda 6 yıl görev aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Akreditasyon kurulumuz dernek yönetiminde bağımsız olarak cerrahi kliniklerini akreditasyonun gerçekleşen bir kuruldur ve eğitimin Türkiye genelinde standardize edilmesi için çaba göstermektedir. Bundan sonraki süreçte uluslararası akreditasyon süreci başlayacak. Ülkemizdeki diğer klinikler ve mesleki derneklerle irtibat halindeyiz. Hem kliniğimiz hem cerrahi eğitimimizi geliştirmek üzere sürekli çaba ve gayret içerisinde olduk. Bu gayretimiz bundan sonrada devam edecektir. Akreditasyon sürecinde; kliniğimizi, eğitimi, sınav sistemini sürecini baştan aşağı düzenmiş olduk.Bu eğitim süreci daha çok genel adıyla uzmanlık eğitim sürecini kapsamaktadır. Ancak tabii bu olay öğrenci eğitimine akademisyen ve öğrencilerin akademik çalışmalarına da yansımaktadır” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesinin Akreditasyon alan nadir klinikler arasında yer aldığını belirten Rektör Şahin, ilk 20 klinik içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik, “Dünya’da yeterlilikler, kalite belirlenmesi için yapılan şeylerdir, kurumun eğitim vermesindeki yeterliliğini biz belge ile belirliyoruz. Aynı şekilde doktorlarında yeterlilik belgeleri var. Buradaki belgeleme ikisi bir arada oluyor fakat Dünya’daki durum şu, kaliteyi belirlemek için en önde gelen husus hekimlerin kendi yeterlilikleridir. Günümüzde yeterlilik sınavlarının önüne geçen kurum, eş yetkilendirmesidir. Burada en önemli olan nokta kurumun akredite olmasıdır. Akredite değeri taşıyan bir kurum, bütün eğitsel, akademik ve hasta bakımı ile ilgili görevleri belirlenen ölçülerde yapıyor anlamına gelir. Bunların olmadığı bir klinikte ne hasta sağlığı istenilen normlarda olacaktır ne eğitim o normlara yaklaşabilecektir” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesinin akreditasyon olmak için Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu müracaatını değerlendiren Prof. Dr. Neşet Köksal, “Müracaat etmek ciddi anlamda özgüven ister çünkü eş yetkilendirme kriterlerine baktığımız zaman ciddi kriterler var. Müracaat ederek aslında uzman eğitimindeki kaliteyi ve artışı kabullenerek ve bir yola çıkıyorsunuz. Gerçekten Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğini, Rektör Mustafa Şahin nezdinde kutluyorum” dedi.

Programın sonunda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesini, Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik ve 2. Başkanı Prof. Dr. Neşet Köksal’ın elinden aldı.