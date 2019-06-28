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SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını verdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 12.

28 Haziran 2019 Cuma 12:35
SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını verdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 12. dönem mezuniyet töreninde, 150 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 12. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende, 150 tıp öğrencisi mezun olarak mesleğe ilk adımları attı. Programın açılışında konuşma yapan Tıp Fakültesi dönem birincisi Doktor Mahmut Sami Güney, "6 yıllık uzun ve meşakkatli eğitim sürecinin sonuna geldiğimiz bugün gurur ve mutlulukla diplomalarımızı alarak mezun oluyoruz. Allah’tan hastalarımıza vereceği şifada bizleri vesile kılmasını diliyorum" dedi.


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş ise, mezun olacak 150 öğrenci ile birlikte toplamda memleketimizin hizmetine bin 101 doktor yetiştirmiş olacaklarını söyleyerek, mezun olan öğrencilere başarılar dileğinde bulundu. Mezun olan öğrencilerin, meslek odasına üye olmasını tavsiye eden Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca da, mezun olan öğrencileri tebrik ederek mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Onurlu ve itibarlı bir mesleğin bugün ilk günü olarak hayata başlayan kıymetli öğrencilerimiz açısından aslında bu mesleği 6 yıl önce beyaz önlük giyerek başlatmıştık. Çok az fire vererek öğrencilerimiz, o günden bugüne kadar ilmek ilmek dokunarak yeryüzünde insanoğluna kendi rızası dışında elini sürme ve müdahale yetkinliği kazanan tek meslek grubunun mensubu olmaya hak kazandılar. Onun için bu mutlu günde öğrencilerimiz tekrar tebrik ediyorum ve gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık alanında bugün mezun ettiğimiz 150 arkadaşımız inanıyoruz ki bu ülkede en başarılı tabiplerinden birileridir. Biz çocuklarımıza güveniyor, inanıyor onlarla gurur duyuyoruz. Tıp mesleğine gönül veren fedakar cefakar biçimde 24 saat aralıksız sağlık hizmet veren meslektaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Tıp Fakültesi dönem birincisi Doktor Mahmut Sami Güney, yaş kütüğe isminin yazdığı plakayı çaktı. Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Mahmut Sami Güney diplomasını Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’den, dönem ikincisi Bengü Reyhan Botsalı babası Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı’dan, dönem üçüncüsü Orhan Orkun Alacam ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut’tan aldı. Ardından tüm öğrenciler, dekanlardan, bölüm başkanlarından, öğretim üyelerinden ve ailelerinden diplomalarını aldı. Tören sonunda öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, eşliğinde hipokrat yemini edip kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:35
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