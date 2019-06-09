Su tesisatı yaparken elektrik akımına kapıldı Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde su tesisatı yapan 36 yaşındaki Yusuf Öztürk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde su tesisatı yapan 36 yaşındaki Yusuf Öztürk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Şiran ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sakinlerinden Yusuf Öztürk (36), ilçeye bağlı Telme köyündeki bir evde su tesisatı işi yaparken boruya gelen su plastik boru kaynatma makinesiyle temas edince elektrik akımına kapıldı.

Olay sonucu ağır yaralanan Öztürk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası Öztürk’ün, birkaç gün önce anne ve babasını umreye gönderdiği ve cenazesinin birkaç gün içerisinde ailesinin gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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