SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını uğurladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 4. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr.Mustafa Şahin, mezuniyet törenlerinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Yetiştirdiğimiz insanları topluma, devlete ve milletimize kazandırmak mutlu olmamıza vesile oluyor. Üniversitemiz, 11 Nisan 1975 yılında kurulan ilk 5 üniversiteden birisidir. O güne kadar ülkemizde 11 üniversite vardı. 1975’ten sonra bu sayı 16’ya çıktı. 44’üncü senemizi kutlayan bir üniversiteyiz. Bugüne kadar Selçuk Üniversitesi olarak 630 bin mezun verdik. İçimizden 8 üniversite çıktı. Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi,Tarım Gıda Üniversitesinin Vakıf Üniversitesi olarak kuruluşuna destek verdik. Torku’nun ve Karatay Üniversitesinin kuruluşuna destek verdik. Niğde, Aksaray, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversiteleri bizim içimizden çıktılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesinin kuruluşuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Akşehirlilerde çok hevesliler orada da bir Nasreddin Hoca Üniversitesi kuruluşuyla ilgili çalışmalar sürdürüyorlar. Bizler için hiçbir mahsuru yok. Kurucu olmak güzeldir” diye konuştu.

“Gelecek gençlerindir”

Öğrencilere, tavsiyelerde bulunan Rektör Şahin, “Yükseköğrenim kapısından girmekle her şey bitmez.Evet, bitirdiniz diplomanızı aldınız, hemen dolgun bir maaşla iş elde edeceğiz gibi bir beklentinin ve çabanın içerisine girmeyin arkadaşlar. Kapitalist dünyada çok büyük bir rekabet var. Kendinizi iyi yetiştirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin düzeyinizde şu an bu ülkede 10-15 bin insan mezun olur. Ülkenin ihtiyaç duyacağı insan sayısı sizin alnınızda 8 bin 10 sayısını bulmaz. Şartlar itibariyle zorlanacaksınız. O yüzden bizim tavsiyemiz şudur; kendinizi geliştirme sürecine tabi olun yabancı dilinizi öğrenin. Bunu bir staj gibi düşünün. Lisansüstü eğitiminize mutlaka devam edin. Uluslararası bağlantınızı ve entegrasyonun asla kesmeyin. Üniversitemizin, kapısı her zaman sizlere açıktır. Kütüphanemizin tüm imkânları her zaman emrinizde olacaktır. Çünkü bu ülkenin bu milletin geleceği sizlersiniz. Bizler, artık dünün insanıyız. Bugüne emanet yaşıyoruz ve yarın sizin dünyanızda yerimiz olmasını istiyorsak sizinle anlaşmak ve uzlaşmak zorunda olduğumuzu söylüyorum. Gelecek gençlerindir. Bundan emin olun, hayat bir tahterevalli gibidir. Bir ucu inerken, öbür ucu kalkar hiçbir zaman bir taraf sürekli yukarda durmaz dursa da zevki olmaz. Onun için artık tahterevallinin sizin oturduğunuz ucunun yukarıya kalkma zamanı gelmiştir. İşte bunu da sizler sağlayacaksınız bizler sizlere bu imkânları sağlamakla mükellefiz” dedi.

Üniversiteler, ülkelerin gelişmesi için önemli kuruluşlar olduğunun atını çizen Rektör Şahin, “Üniversitelere yüklenen temel misyon, ülkenin ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiştirmektir. Biz ortalama yıllık 15 bin öğrencimizi mezun ediyoruz.Bunu başarıyla sağlıyoruz ve yetiştirdiğimiz insanların birçoğunun da dünyanın dört bir tarafındaki devlet kurumlarında hizmet ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün siz ailelerin hasat günü çünkü yıllarınızı ömrünüzü verdiniz ve bu çocukları topluma, millete ve devlete hizmet etmek üzere yetiştirdiniz. Önce en büyük teşekkür ve tebriki veliler olarak sizler hak ediyorsunuz. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bugün her biriniz artık ülkenize ve dünyaya karşıda sorumlu genç mühendislersiniz"

Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, “Bugün burada fakültemizin kuruluşunun 7’nci yılında 4’üncü dönem mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lisans programlarından mezun olan genç mühendislerimizin sevincini paylaşmak fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin genç mühendisleri şerefle uğurlamak için bir aradayız.Değerli genç mühendisler, yıllardır devam ettiğiniz eğitim hayatınızı zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz artık kendiniz aileniz yanı sıra ülkenize ve dünyaya karşıda sorumlu genç mühendislersiniz. İnanıyoruz ki yapacağımız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler, başarıdan başarıya koşarken Selçuk Üniversitesini daha da yükseltecek ve bizleri onurlandıracaksınız. Değerli genç mühendisler bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve ilimin ışığı aydınlatsın. Sizleri, bugünlere kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, üniversitenizi, ülkenizi unutmamanızdır. Bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Kepler havaya atıldı

Teknoloji Fakültesinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ve diplomaları Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından verildi. Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden ilk defa fakülte birincisi çıkan öğrenci Emre Can Yalçıner kütüğe ismini çaktı. Ardından tüm öğrenciler, sırasıyla diplomalarını öğretim üyelerinden alarak keplerini havaya atıp mezun olmanın sevincini yaşadı.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.