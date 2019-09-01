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Su tankeri eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kontrolden çıkan su tankeri, çarptığı evin bir kısmını yıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:23
Su tankeri eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında da arama çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine yönüne ilerleyen tanker, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında bulunan müstakil eve çarptı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Çarpmanın etkisiyle müstakil evin bir kısmı yıkıldı, su tankeri devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde enkaz altında arama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:23
  1. Hacılar- Erciyes karayolu
  2. Kayseri'nin Hacılar ilçesi
  3. su tankeri

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