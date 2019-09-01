Su tankeri eve daldı! Ölü ve yaralılar var Kayseri'de kontrolden çıkan su tankeri, çarptığı evin bir kısmını yıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında da arama çalışması başlatıldı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine yönüne ilerleyen tanker, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında bulunan müstakil eve çarptı. Çok sayıda ekip sevk edildi Çarpmanın etkisiyle müstakil evin bir kısmı yıkıldı, su tankeri devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde enkaz altında arama çalışması başlattı.

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