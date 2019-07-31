Su satarak bayram harçlıklarını çıkarıyorlar

Batman’da, okulların tatil olması ile birlikte çalışmaya başlayan çocuklar, tatil bitene kadar okul harçlıklarını biriktirmeye çalışıyor.

Eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte Batman’da ailelerinin maddi durumu düşük olan bazı çocuklar, çalışarak aile geçimlerine katkıda bulunmaya çalışıyor. Okulların başlaması öncesinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan çocuklar, kendi emekleri ile para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Soğuk su satarak para kazanan Yusuf Arslan isimli çocuk,"Okul harçlığımızın yanı sıra bayram öncesi para biriktirip elbise almayı düşünüyorum. Henüz çocuk yaşlarda kendi emeğimle para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Soğuk su satarak bayram harçlıklarımı ve okul masraflarım için para biriktiriyorum" dedi.