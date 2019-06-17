Su motoru ve sulama borusu çalan iki kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, su motoru ve sulama borusu çalan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Ova Çiftli Mahallesi’nde N.M.K.’nın tarlasından su motorunun çalındığı ihbar edildi. İhbar sonrasında yapılan çalışmalarda Kayseri-Niğde karayolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda N.M.K.’ya ait su motoru ele geçirilirken, zanlı N.E. yakalanarak gözaltına alındı.

İçmece Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise M.U.’nun evinde jandarma ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 250 metre sulama borusu, anahtar takımı ve 2 top bağlama teli ele geçirildi.

Yetkililer, çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edildiğini, zanlıların haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi.