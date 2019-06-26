Su kuyusuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı Nevşehir’de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Nevşehir’de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisi inşaatının su kuyusunda yılan gören vatandaşlar durumu Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu özel bir aparat sayesinde su kuyusundan çıkarılan bir buçuk metre boyundaki yılan doğaya bırakıldı.

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