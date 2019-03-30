Su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye kurtardı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen kuzu itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu halatla kurtarıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen kuzu itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu halatla kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Yeni Karakurt Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Toygun otlattığı koyunlarından birisinin eksik olduğu görünce çevrede aramaya başladı. Kısa bir süre sonra kuzulardan birisinin sesinin kullanılamayan yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusundan geldiğini duyunca durumu Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı kurtarma için halat ve makara sistemi kurdu. Ardından bir itfaiye eri halatla kuyuya inerek kuzuyu kucaklayıp yukarı çıkardı. Kurtarılan kuzu sahibi Toygun’a teslim edildi.

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