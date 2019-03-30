0553 313 94 23

Su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen kuzu itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu halatla kurtarıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 19:35
Su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen kuzu itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu halatla kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Yeni Karakurt Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Toygun otlattığı koyunlarından birisinin eksik olduğu görünce çevrede aramaya başladı. Kısa bir süre sonra kuzulardan birisinin sesinin kullanılamayan yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusundan geldiğini duyunca durumu Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı kurtarma için halat ve makara sistemi kurdu. Ardından bir itfaiye eri halatla kuyuya inerek kuzuyu kucaklayıp yukarı çıkardı. Kurtarılan kuzu sahibi Toygun’a teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 | Erzurum ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları
    1. Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 |..
    2. Kocaeli'de korkutan yangın!
    3. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    4. Romanya Başbakanı şehir hastanelerine..
    5. İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..
    6. Odatv'nin tercihi Siyonizm oldu!..
    7. Ödemiş yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Kemalpaşa belediye seçim sonuçları..
    9. Miami Açık'ta şampiyon Barty
    10. 2019 İzmir Bergama yerel seçim..
    11. Çin’de orman yangını: 6 bin kişi..
    12. Aliağa yerel seçim sonuçları 2019..
    13. Milli tekvandoculardan 4 madalya
    14. Juventus, Empoli'yi tek golle geçti
    15. Menderes yerel seçim 2019 sonuçları |..
    16. Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele..
    17. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    18. Menemen yerel seçim sonuçları 2019..
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. 10 dakikalık periyotta sayı atamadılar
    21. Torbalı yerel seçim sonuçları 2019 |..
    22. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    23. Çiğli yerel seçim 2019 sonuçları |..
    24. Karaman’da belediye ve üniversitenin..
    25. Sarıyer’de lastiği patlayan panelvan..
    26. Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 |..
    27. Avrupa Karate Şampiyonası
    28. Bayraklı yerel seçim sonuçları 2019..
    29. Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2..
    30. Havva ninenin yanan evi onarılacak
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'