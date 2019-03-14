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Su kuyusuna düşen at kurtarıldı

Kilis’te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:00
Su kuyusuna düşen at kurtarıldı

Kilis’te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.

 

Edinilen bilgiye göre, Akpınar İçeri Bahçe mevkiinde Tahir Karabalık’a ait at suyu kuyusuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye personeli 10 metre derinlikteki kuyuya inerek atı halata bağladı. Halat yardımıyla kuyudan çıkartılan at sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:00
  1. Kilis
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