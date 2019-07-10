0553 313 94 23

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bozulan motoru tamir etmek üzere yaklaştığı 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Alman uyruklu şahıs jandarma ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bozulan motoru tamir etmek üzere yaklaştığı 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Alman uyruklu şahıs jandarma ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi. 15 metrelik su kuyusuna bir şahsın düştüğü ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hareket etti. 22 kişilik jandarma ekibi ve itfaiye hızla yerleşik yaşayan 68 yaşındaki Alman uyruklu Herbert Wawrzynak’ın düştüğü kuyuya geldi. Wawrzynak’ın kuyudaki su motorunu tamir etmek üzere kuyunun yarısına kadar indiğive bastığı tahtaların kırılması sonucu 15 metre yükseklikten içi su dolu kuyuya düştüğü belirlendi. Wawrzynak’ın, 2 metre derinliğindeki soğuk suyun içinde güçlükle yüzeyde durduğunu tespit eden ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Gerekli hazırlıkları yapan itfaiye ve jandarma kuyunun içine inip, Wawrzynak’ı 1.5 saatlik çalışmayla kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alman Herbert Wawrzynak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve basit yaralanmalar bulunan Herbert Wawrzynak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    1. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    2. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    3. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    4. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    5. Öğretim görevlisi alım ilanı..
    6. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    7. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    8. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    10. Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım..
    13. Rekabet Kurulu kararları
    14. Suya giren bebeklerde hipotermi riski!
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin..
    16. Somali ordusu Eş-Şebab üyelerini infaz..
    17. Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre..
    18. Melisa bebeğin ölümüyle ilgili keşif..
    19. Gaziantep'te uyuşturucu satıp..
    20. Her geçen gün artıyor! İşte BES'te..
    21. TSYD - EXPO iş birliği
    22. "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce..
    23. Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi
    24. Alaçatı turizmine "gürültü" darbesi:..
    25. Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan..
    27. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    28. İzmir'de işçileri taşıyan minibüsler..
    29. Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"