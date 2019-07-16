Su kesintisi uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Güzeloba Mahallesi Oteller Bölgesi’nde yapılacak tamirat çalışması nedeniyle 17 Temmuz Çarşamba günü 07:00-16:00 saatleri arasında oteller bölgesi ile Kundu Mahallesinin tamamı ve Ermenek Mahallesinin bir kısmına su verilemeyeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi Oteller belgesindeİçme suyu şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale edeceği bildirildi.Arızanın giderilmesi için yarın saat 07:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak olan tamirat çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılacağı bilgisi verilen açıklamada " Kesintiden Oteller bölgesi ile Kundu Mahallesinin tamamı ve Ermenek Mahallesinin bir kısmı etkilenecek. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden şebekeye su verilecek. " denildi.

ASAT yetkilileri, abonelerin söz konusu saatler arasında su ihtiyacını karşılamak için önlem almasını istedi.