Su kanalına düşen yavru köpek kurtarıldı Hakkari’de su kanalına düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari’de su kanalına düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Özel Harekat Polis Merkezinin yakınındaki su kanalına düşen yavru köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Hayvanı sağlıklı bir şekilde kurtararak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiren ekipler, gerekli kontrollerini yaparak gözlem altına aldı. Yavru köpeğin iyileşmesi halinde tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

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