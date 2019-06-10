Su kanalına düşen köpek kurtarıldı Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Çayırlar Mahallesi’nde su kanalına düşen bir köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı ve bitkin haldeki köpeği kanaldan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yaralı köpek tedavi için veteriner hekime teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.