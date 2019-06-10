0553 313 94 23

Su kanalına düşen köpek kurtarıldı

Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
Su kanalına düşen köpek kurtarıldı

Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.


Çayırlar Mahallesi’nde su kanalına düşen bir köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı ve bitkin haldeki köpeği kanaldan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yaralı köpek tedavi için veteriner hekime teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
    1. Yüksekova’da inşaat işçilerine hain..
    2. Minibüs alev alev yandı
    3. Beşiktaş’ta yola savrulan paraları..
    4. Saldırılar son bulmuyor! Ölü sayısı..
    5. Konya’da dolu yağışı sonrası..
    6. Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık..
    7. 54 kaçak göçmen bir eve kilitlenmiş..
    8. 2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü
    9. Kur'an öğrenen nesilden rahatsızlar!..
    10. "Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6..
    11. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    12. Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    13. New York’ta helikopter gökdelenin..
    14. İzmir'de babanın iki kızını tüfekle..
    15. İngiltere'de başbakan adayları belli..
    16. "AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki..
    17. GÜNCELLEME - İdlib Gerginliği Azaltma..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    19. Kuzey Kore'de idamların halka açık..
    20. Ekrem İmamoğlu'nun 'yoldaşları' kin..
    21. New York'ta bir helikopter gökdelene..
    22. Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü
    23. Şenol Güneş bombaladı: Şehir büyümüş ama
    24. Ankara’da yanan kamyonet kullanılamaz..
    25. Yağmurda kayan dolmuşun altında kalan..
    26. Sivas'ta dolu etkili oldu
    27. Helikopter gökdelene çarparak düştü!
    28. Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
    29. TBF’den Fenerbahçe Beko’ya para cezası
    30. Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Anket şirketi sonuçları açıkladı! Destek yüzde 90'ı aştı
    Anket şirketi sonuçları açıkladı! Destek yüzde 90'ı aştı
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı