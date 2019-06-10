Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Çayırlar Mahallesi’nde su kanalına düşen bir köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı ve bitkin haldeki köpeği kanaldan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yaralı köpek tedavi için veteriner hekime teslim edildi.
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