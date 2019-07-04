Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kayseri’de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri’de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı mahallesinde su kanalına bir ineğin düştüğü ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri su kanalına düşen ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında inek, kepçe ve halat kullanılarak yaklaşık yarım saatlik uğraşların ardından çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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