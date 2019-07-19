Su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı Erzincan'da, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu. Çağlayan beldesine bağlı Köprübaşı köyünde hayvanları otlatan çoban Barış Gezer, sürüdeki bir ineğin sulama kanalına düşmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu ineği sulama kanalından çıkardı. İneğinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan çoban Gezer, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

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