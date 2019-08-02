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Su kanalı tarlasını ikiye böldü

Kahramanmaraş’ta tapulu arazisinin ortasından kendisinin haberi olmadan su kanalı geçtiğini iddia eden Hüseyin Tıngır, mağdur olduğunu söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:24
Su kanalı tarlasını ikiye böldü

Kahramanmaraş’ta tapulu arazisinin ortasından kendisinin haberi olmadan su kanalı geçtiğini iddia eden Hüseyin Tıngır, mağdur olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım bekleyen Tıngır, probleminin çözülmesini istiyor.


Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan gurbetçi Hüseyin Tıngır, Kahramanmaraş’taki 28 dönüm tapulu arazisinin ortasından 6 yıl önce su kanalı yapıldığını iddia etti. Arazisini çocukları için yatırım amaçlı aldığını söyleyen Tıngır, araziyi alabilmek için 20 yıl Avrupa’da direksiyon salladığını söyledi.


Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlardan mağduriyetinin giderilmesi için yardım isteyen Tıngır, “Burayı gelişigüzel istimlak etmeden bana sormadan bu kanal yapılmış. Ben bir gün izne geldim ve baktım ki büyük bir kanal var. Ben anlamıyorum, benim tapulu tarlamın ortasından sıkılmadan ve utanmadan büyük bir su kanalı yapmışlar. Ben Almanya’dan her izne geldiğimde 6 yıldır uğraşıyorum ve hiçbir şekilde bir netice alamadım. Arazimin toplam alanı 28 dönüm ve bu alanın ortasından böyle yarılmış kanal açılmış. Bu alanı satacak olsam kimse alamaz ve ortasında bölünmüş. Avrupa’da Almanya’da değişik işlerde çalıştım. Kendi taksi iş yerimi kurdum ve 20 yıl taksi şoförlüğü yaptım ama ne kadar da Avrupa’da çalıştıysam da benim gönlüm memleketimden yana. Buraya da geliyorum ve bana böyle bir problem çıkartıyorlar. Ben bu yeri çocuklarımın geleceği için yatırım olarak almıştım. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızdan yardım istiyorum. Kim ilgileniyorsa Allah rızası için benim bu işimi bir an önce açıklığa kavuştursun” diye konuştu.


Bu arada, tarla ortasına yapılan taşkın koruma inşaatı ile ilgili Kahramanmaraş Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile Hüseyin Tıngır’ın mağduriyetinin giderileceği belirtilen açıklamada, “Vatandaşımızla görüşme yapılmış olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:24
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