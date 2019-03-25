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Su İle müdahale çarpılma riskini arttırıyor

ÇEDAŞ,itfaiye çalışanlarına elektrik kaynaklı yangınlara müdahale konusunda eğitim verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Su İle müdahale çarpılma riskini arttırıyor

ÇEDAŞ,itfaiye çalışanlarına elektrik kaynaklı yangınlara müdahale konusunda eğitim verdi.


Kamu kuruluşları ile çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye çalışanlarına elektrik kaynaklı yangınlara müdahale konusunda eğitim verdi. 3 ayrı gruba 3 gün boyunca ÇEDAŞ Proje Tesis Müdürü Özgür Çelik tarafından verilen eğitimlerde itfaiye personeline elektrik dağıtım hatları, yangına müdahale ederken elektrik şebekesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve elektrikten kaynaklı yangınlar ve bunların çıkış sebepleri üzerine bilgi verildi.


“Su ile müdahale çarpılma riskini arttırıyor”


Yangın esnasında söndürme çalışmaları yapan itfaiye personelinin elektrik şebekelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Özgür Çelik,“İtfaiyecilerin en önemli malzemesi sudur ve su da elektriği iletir. Yangına müdahale ederken suyun elektrik tesisatı ile birleşmesinden dolayı çarpılma ve çalışanın elektriğe doğrudan teması ile çarpılma riski bulunur. Elektrik kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe tüm teller ve metal kısımlar elektrikli olarak kabul edilmelidir. Yangınlar esnasında sarkan kablo, metal, su ve kalorifer boruları ve demir çitlerden uzak durulmalıdır” dedi.


“Açık hatlara 20 metreden fazla yaklaşılmamalı”


Yangın yerinde öncelikle elektriklerin kesilmesi gerektiğini dile getiren Çelik, “Yere düşmüş elektrik hatlarının çevresi tehlikeli olduğu için bu hatlara 20 metreden fazla yaklaşılmamalı. Dokunma tehlikesinden dolayı yangın yerine görevli olmayan kişiler girmemeli. Elektrik kaynaklı yangınlara kuru kimyevi tozlu söndürücülerle müdahale edilmeli. Kuru kimyevi tozun oksijeni kesme, boğma, soğutma, zincirleme yanma olayını önleme ve yanıcı maddeyi bir örtü gibi kapatma özelliği vardır” ifadelerini kullandı.


İtfaiye merdivenlerinin yangın yerinde büyük tehlike oluşturabileceğine de dikkat çeken ÇEDAŞ Proje Tesis Müdürü Özgür Çelik, merdivenlerin gerilim altındaki temas noktalarından en az 5 metre uzağa kurulması ve taşınabilen merdivenlerin tehlike arz eden yerlerde kullanılmaması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
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