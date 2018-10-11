'Su ile ilgili çalışmalarımızla iftihar ediyoruz'

Dünya, suyun geleceğine yön verebilmek için İstanbul’da buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ tarafından düzenlenen “İstanbul Su Kongresi ve Fuarı” Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Kongreye 22 ülkeden ve Türkiye’nin 32 şehrinden katılımcılar iştirak etti. İBB iştirak şirketleri, çok sayıda kurum ve özel şirket stant açtı. 13 Ekim’e kadar devam edecek kongre, 8 binin üzerinde su profesyonelini buluşturacak. Suyun geleceği, atık suların arıtılıp tekrar değerlendirilmesi ve sektördeki teknolojik gelişmelerin ele alınacağı oturumlarda yerli ve yabancı uzmanlar bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Kongrenin açılış toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. Helmut Kross, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan suyun geleceği, yapılan yatırımlar ve çalışmaları kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan tarafından katılımcılara plaket takdim edildi. Ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi ve kongrenin açılış kurdelesi kesildi. Konuklar daha sonra fuarda yer alan stantları ziyaret etti. Başkan Uysal, İSKİ’nin 1.90 metre çapındaki kanalizasyon tünelinin simgelendiği maketi inceledi ve bilgi aldı.