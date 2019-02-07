Şu Dünya’nın düzenine bak

İsmail Tekpınar

Benim büyük ve yıkılmaz ülkem

Her şeyden önce ülkemizi sevelim, etrafımıza iyi bakalım. Dünyada neler oluyor? Ortak çıkarlarda küresel güçler nasıl birleşiyor. Ferdi çıkarlarına dokununca nasıl da kavgalar ediyor ve ayrışmalara başlıyorlar; bunları iyi görmek lazım. Bizim bizden başka dostumuz yok, zaman birlik zamanıdır. Bırakın batı hayranlığını onlar sadece kan ve gözyaşı getirir. Özünüze dönün cennet vatanımızı dış mihraklardan ve fitneye sebebiyet verecek işlerden uzak tutun, satışa gelmeyin. Asırlardır içerden ve dışarıdan müdahalelere maruz kalmış ve çok badireler atlatmış kadim bir milletiz.

Lakin ferasetli olan bu necip milletin sağlam duruşunu gösteren cenahı sayesinde yıkılmadan aşırı yara almadan bugünlere geldik… Dünyada neler olduğunu hepimiz yakinen görüyoruz. Pasta payı azaldıkça kavgalar daha da büyük oluyor. Bize de darbe girişiminde bulundular. Kahraman milletimizin tokadını yediler. Tıpkı namıdiğer Osmanlı tokadı gibi. Şimdi Dünya birleşmiş, Venezuela ve Maduro’ya saldırıyor. Aynı darbe senaryosunu orada da deniyorlar. Ne için? Petrol ve altın kaynakları için tabii ki de… Tıpkı İsrail’in Filistin’e yaptıkları zulme ses edemedikleri gibi…“Bozacının şahidi şıracı” Eğer Maduro bizi rol model alır ve halkını sokaktan çekmezse, ülkesini kurtarır… Türkiye’den her kesimden Maduro’ya destek geldi: sağlam dur asla taviz verme, sen de bizler gibi başaracaksın... Tüm Dünya ülkeleri gayet iyi biliyorlar ki, Türkiye hem mazlumların hamisi, hem de yeniden çizilen Dünya haritasının temel direklerindendir…