Su dolan tarlada 36 saat mahsur kalan kamyon şoförü botla kurtarıldı Adana'da etkili sağanak nedeniyle Ceyhan Nehri'nin taşmasıyla su dolan tarladaki kamyonunda 36 saat mahsur kalan kişinin yardımına AFAD ekipleri yetişti

ADANA (AA) - Adana'da etkili olan sağanağın ardından su dolan tarladaki kamyonunda 36 saat mahsur kalan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botla kurtarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir tarlaya giden Mehmet Kaya, hasat edilen narenciyeleri yükletmek için kamyonunu park ederek üreticileri beklemeye başladı. Kaya, etkili olan sağanakla birlikte Ceyhan Nehri'nin taşmasıyla su dolan tarladaki kamyonunda mahsur kaldı. Suların çekileceğini düşünerek kimseye haber vermeyen ve beklemeyi sürdüren Kaya, sağanağın devam etmesi üzerine aracının yan yatma tehlikesi geçirmesinden korkarak saatler sonra AFAD Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, su dolan tarlada botla ilerleyerek 36 saattir aracında mahsur kalan Kaya'yı kurtardı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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