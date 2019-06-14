SÜ “Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla” projesine ortak oldu

Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin ortak olduğu4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konya Müzeler Müdürlüğü ve Konya Bilim Merkezi’nin paydaş olduğu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde hazırlanan “Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla” projesi hayata geçirildi.

Açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Osman Kaynar, “Proje kapsamında hazırlanan etkinlikler uygun eğitim ve uygulama ortamlarında alanlarında uzman bilim insanları, akademisyenler ve eğitmenler tarafından görsel ve uygulamalı olarak yaptırılacak, okullarda Fen Bilgisi derslerinde öğrenilen bilgilerin bu proje ile teoriden pratiğe dönüştü ve bilgiler daha anlamlı hale geldi. Projeyle aynı zamanda öğrencilerde kodlama dili konusunda farkındalık oluşacak” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör yardımcısı Hüseyin Kara, “Hayal edebilmek tefekkür edebilmek çok değerli, hayatın uzunluğundan daha ziyade hayatı nasıl geniş yaşayabildiğimize ve derinleşip yükselebildiğimize bakmamız gerekir. Öğrencilerimizin genişliğine ve derinliğine katkı sağlayacak olan bu projenin bölgemiz ve ülkemizin geleceğini sağlayacak gençlerimiz açısından çok değerli oldu” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi S.Barbaros Yalçın ise, “Projenin adının hayallerle ilgili olması çok güzel. Çünkü her şey hayallerle başlıyor ne kadar fazla hayal kurarsak o kadar o hayallerin hayata geçmesinin önünü açmış oluruz. O nedenle bu projede gençlerimizin kuracağı doğa ve tabiat ile yaşamla ilgili hayallerinin peşinden gidebilmeleri için yapılan çalışmaların her birinin onların gelecekteki yaşamına dair katkı sunacağında eminiz” dedi.

Program öğrencilerin yaptığı müzik dinletisi ile sona erdi. Konya Teknik Üniversitesi Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısına, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı S. Barbaros Yalçın, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Alper ORAL, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi evleri müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.