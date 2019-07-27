Su borusundaki arıza ekiplerin müdahalesi ile onarıldı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Berdan Barajından kenti besleyen ana borudaki arızaya anında müdahale ederek, sorunu su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Berdan Barajından kenti besleyen ana borudaki arızaya anında müdahale ederek, sorunu su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri, Tarsus ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde 25 Temmuz’da gerçekleşen arızaya anında müdahale etti. Berdan Barajından Mersin’i besleyen bin 200’lük CTP ana boru hattında meydana gelen arıza, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu onarıldı.

Yapılan müdahale sonucu, arızanın su kesintisi olmadan giderilmesiyle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildi.

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