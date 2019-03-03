Su birikintisine düşen 3 kardeşten 1’i daha hayatını kaybetti Gaziantep’te oyun oynarken su birikintisine düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti.

Gaziantep’te oyun oynarken su birikintisine düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Yusuf K., 35 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi’nde 27 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, su birikintisi çevresinde oyun oynayan 3 Suriye uyruklu kardeşten 8 yaşındaki Yusuf K., suya düşünce 11 yaşındaki Abdulfettah K. ile 13 yaşındaki M.K kardeşlerini kurtarmak için suyu girmiş, suda boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Abdulfettah K., olay günü hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden M.K, aynı gün taburcu edilirken, Yusuf K. ise 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesinin Aktoprak Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.

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