Su arızaları anında yapılıyor Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde bulunan su arızalarını anında tespit ederek gerekli onarımı yapıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri,Ekrem Çetin Mahallesi Yılbaşı Sokak su arızı, Mezarlık önü su arızı, Kazım Karabekır Mahallesi Dumlupınar Sokak su arızası ve Ekrem Çetin Mahallesi Sayoğlu Sokak su bağlantısı yapıldı. Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri Kilis için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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