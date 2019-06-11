0553 313 94 23

"Şu anda büyük miting programımız yok"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok" - "Gittiğimiz yerlerde, burada olduğu gibi toplanan vatandaşlarla selamlaşırız. Onların hal ve hatırlarını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız ve bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz"

11 Haziran 2019 Salı 17:16
"Şu anda büyük miting programımız yok"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok." dedi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi.

CHP standında "Her şey güzel olacak" sloganı atan CHP'lilere, bazı AK Partililer de "Her şey daha da güzel olacak" sloganıyla karşılık verdi.

İYİ Parti'nin standına da uğrayarak görevlilerle selamlaşan Yıldırım, vatandaşlardan seçimde destek istedi.

"İnşallah, bu sefer çok daha güçlü şekilde geleceğiz. Anlamlı bir farkla bu seçimi kazanacağız. Bu heyecanı ve isteği sizde görüyorum." diyen Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım, "Aynı ilgiyi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz." dedi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor. Bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna Yıldırım, " 'Miting yapacağım' dedi de mi vazgeçti?" karşılığını verdi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart geride kaldı. Yeni bir kampanya dönemindeyiz. Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde, burada olduğu gibi toplanan vatandaşlarla selamlaşırız. Onların hal ve hatırlarını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız ve bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz."

Yıldırım, daha sonra Ebuzziya Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:16
  1. Bakırköy
  2. Binali Yıldırım
  3. CHP standı
  4. Seçim çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    1. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    2. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    3. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    4. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    5. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    6. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    7. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    8. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    9. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    10. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    11. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    12. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    13. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    14. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    15. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    16. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    17. Ordu mor-beyaz
    18. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    19. Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde..
    20. Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!