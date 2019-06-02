0553 313 94 23

"Şu anda birlik olma zamanı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "Şu anda birlik olma zamanı. Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilirler ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok"

02 Haziran 2019 Pazar 17:41
"Şu anda birlik olma zamanı"

SAKARYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, birlik zamanı olduğunu belirterek, "Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilirler ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Atalay, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayında Ankara'da kağıt toplayanlar, emekliler ve Ankara'nın ilçesi Beypazarı'nda maden ocağında işçilerle iftar yaptığını aktaran Atalay, "Çalışma hayatı içerisinde sıkıntı, sorunlarımız var. Kıdem tazminatı meselesinin ne olacağı belli değil, hala gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıkıntı var, belki komple meseleyi halletmek mümkün değil ama bir yerden başlamak lazım. 50 yaşına gelmiş sağlıktan istifade edemeyen insanlar var, bir çare bulmak lazım." diye konuştu.

Atalay, BES'le ilgili hükümetin bir çalışmasının bulunduğunu dile getirerek, "Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretin neyin tasarrufunu yapacaksın. Sistemi kursunlar, millet memnun oluyorsa geçsin. Malum kamu sözleşmeleri var devam eden, 6 ay oldu 7'nci aya gireceğiz. Bir an evvel neticelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınırlarında olağanüstü hareketlilik olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızda olaylar devam ediyor, Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Dün şehitlerimiz vardı, Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ne kadar farkında kamuoyu bilmiyorum ama denizlerimizde 200 savaş gemisi var. Bizim de 130 civarında savaş gemimiz var, tatbikat yapıyorlar ama burada işler çok rahat değil. Millet seçimden yoruldu. Biz hala seçimle, başka işlerle uğraşıyoruz. İşler sıkıntılı."

- "Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor"

Belli ülkelerin Türkiye'ye plan ve tuzak kurmaya devam ettiğini söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

"Şu anda birlik olma zamanı. Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilir ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok. Özellikle denizlerimizdeki hareketliliği takip ettiğiniz zaman işlerin ne kadar önemli, hassas olduğunu görürsünüz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülke varsa hepimiz varız. Özellikle siyasilere buradan sesleniyorum; ne kadar beni dinlerler, dinlemezler bilmem ama biz Türk-İş 1 milyon işçi, 4 milyonluk bir aileyiz. Birlik, beraberlik olma zamanı geldi geçiyor."

Atalay, Sakaryaspor'un play-off finalinde kaybettiğini anımsatarak, "Bütün Sakarya'nın olduğu gibi ben de bayağı üzüldüm. 25-30 bin seyircinin, hiçbir vilayette göremezsiniz bir şehirden bir şehre gittiğini. İnşallah önümüzdeki dönem daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:41
  1. Ramazan Bayramı
  2. Sakarya
  3. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi
    1. Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer..
    2. AB'den şaşırtan itiraf: Türkiye çok..
    3. Sakarya'daki deprem
    4. Kastamonu lise taban puanları 2019..
    5. Hakkari'de 13,5 kilo eroin ele geçirildi
    6. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
    7. Edremit’te kabristanlıklar bayrama..
    8. Bayramda çocuklara şeker yerine..
    9. Vali Çakacak’tan çocuklara ‘Trafik..
    10. Keskin’de oy verme işlemi tamamlandı
    11. "MEB olarak kanunlarla bize verilmiş..
    12. 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası..
    13. Prof. Sofuoğlu'ndan sarık düşmanlarına..
    14. Sakarya’daki depremde vatandaşın korku..
    15. Onur Ünlü kimdir nereli ve kaç..
    16. Reçete ve faturaların teslim süresi..
    17. Yeni Orduspor’da yeni başkan Uğur..
    18. Kömürlükte çıkan yangın dairelere..
    19. Vali Gül, trafik tedbirlerini yerinde..
    20. Bayramda tatlı hastalığına yakalanmayın
    21. Yusufeli’nde oy verme işlemi bitti..
    22. Çorum’da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı
    23. SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu
    24. Başkan Sürekli ve Kızılelma İzmir..
    25. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    26. Yılport Samsunspor’da İsmet Taşdemir..
    27. Bakan Soylu bayram trafiğini denetledi
    28. Kulüp başkanı, feci kazada can verdi
    29. Bayramda ulaşım iki gün ücretsiz
    30. Bakan Kurum’dan Sakarya’daki depreme..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür