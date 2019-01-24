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Su altındaki köprüden tehlikeli geçiş

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Kocaçay üzerinde bulunan köprü, su taşkını altında kalmasına rağmen araç sürücüleri tarafından kullanılmaya devam ediyor

24 Ocak 2019 Perşembe 17:01
Su altındaki köprüden tehlikeli geçiş

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde etkili olan yağışların ardından Manyas Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su altında kalan Kocaçay Köprüsü, uyarılara aldırış etmeyen birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Yağışın ardından kapasitesini dolduran Manyas Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Kocaçay'ın su seviyesi yükseldi ve akarsu üzerindeki köprü su altında kaldı.

Manyas'ın kırsal Çavuş, Dere, Dura, Çakırca, Süleymanlı ve Necipköy mahallelerine ulaşımı yaklaşık 10 kilometre kısaltan köprünün her iki yanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatıldı, ancak bazı sürücüler uyarılara rağmen köprüden geçmeye devam etti.

Bazı vatandaşlar köprünün yaklaşık 25 yıl önce yerel imkanlarla yapıldığını ancak kış aylarında geçişin tehlikeli olduğunu belirterek, düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:01
  1. Balıkesir
  2. Kocaçay
  3. Manyas
  4. tehlikeli geçiş

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