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Su altında gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:08
Su altında gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi’nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor.


Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde teknelerle yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy mevkiinde kıyıya yakın bir noktada, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:08
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