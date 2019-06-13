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Su altı kazı başkanı kalp krizi geçirdi

Urla Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal, dalış yaptığı sırada kalp krizi geçirerek, yoğun bakıma kaldırıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 00:57
Su altı kazı başkanı kalp krizi geçirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla İlçesi Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal, dalış yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dünyanın en önemli 10 su altı kazısı arasında gösterilen Limantepe Kazıları Başkanı Erkanal, arkadaşlarıyla dalış yapmak için Karaburun ilçesine gitti.

Dalış yaptığı sırada fenalaşan Erkanal, arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak tekneye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erkanal'a karaya getirildiğinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Erkanal, kaldırıldığı Karaburun Devlet Hastanesinden, hava ambulansı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Prof. Dr. Erkanal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 00:57
  1. hava ambulansı
  2. KALP KRIZI
  3. Prof. Dr. Hayat Erkanal

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