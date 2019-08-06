STSO, Koyulhisar’da istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, Koyulhisar ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Koyulhisar ilçesinde Belediye Sosyal Tesislerinde ilçede faaliyet gösteren üyelerle yapılan toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu üyeleri, işadamları ve Koyulhisari Belediye Başkanı Osman Epsileli katıldı.

Koyulhisar ile Sivas arasında 2 saatlik bir mesafesi olması nedeniyle bazı kopukluklar yaşandığına dikkat çeken STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, “Ben seçim çalışmalarımı Koyulhisar’dan başlatmıştım. Seçimlerden sonrada iftar programlarımıza bu güzel ilçemizi dahil etmedik. Dedik ki Koyulhisar’a yönetimimiz ile birlikte gidelim ve çeşitli görüşmeler yapalım. Koyulhisarlı üyelerimizle ilçenin hem ticari yapısı hem de ilçenin tanıtımını nasıl yapabiliriz konularını görüşerek mesafeleri azaltacağız” dedi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, STSO’da sürdürdüğü 14 aylık çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Binlerce kişiye istihdam olacak yatırımlar gelecek"

Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde tamamlandığında 2 bin kişilik 3 fabrika kurulacağını belirten Eken, “14 aylık süreçte odamızın kapıları ilçeler dahil olmak üzere herkese açıldı. Ticaret ve Sanayi Odası yatırımcının yanında olan bir kurum. Biz o makama geldikten sonra sizlerle aramıza mesafe koyarsak 4 yıl sonra seçim geldiğinde bizi desteklememenizi söylüyorum. Kim kapımıza, bizim yanımıza geldiyse ne derdi varsa dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Gücümüz oranında sorunları çözebilmek için gerekirse kavga edeceğiz. Bunun en önemli örneği 6. Bölge teşviği. Teşvik kapsamına Sivas alındığında 17 tane il alınmış oluyor. Kriterlere göre Sivas ve diğer iller 4. Bölge ilan ediliyor. O günün şartlarında 6. Bölge olan illere yatırımlar akıyor, Sivas gibi 4. Bölgede kalan illere yatırım gelmiyor. Önce inanmamız lazım. Yılmadık, korkmadık. Göreve geldiğimizin üçüncü ayında teşvik ile alakalı seferberlik ilan ettiğimizi açıkladık. Cumhurbaşkanımıza bununla alakalı TOBB Başkanımızın da devreye girmesi ile iki dosya verdik. Teknoloji Bakanımıza, milletvekillerimiz Semiha Ekinci ve Habib Soluk, İl Başkanı Hakan Aksu ile birlikte ziyaret gerçekleştirdik ve orada da özellikle tamamı olmasa bile Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin özel teşvik alanına alınmasını ondan da talep ettik. Cumhurbaşkanımızın Sivas mitinginde de yine valimizin ve vekillerimizin de gayreti ile bunun sözünü almış olduk. Ankara ve İstanbul’da ziyaretlerde bulunduk ve teşvik sözünü aldık. Kararname en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın önüne gelecek. Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsislerine başlayacağız. Altyapı tamamlandığında 3 firma yatırım yapacak ve 2 Bin kardeşimize ekmek kapısı olacak. 6. Bölgenin ne Mustafa Eken’e faydası var ne de burada bulunan insanlara. Sivas’a faydası var. Bir iki ay içerisinde bu açıklandığında bizlere dua edeceksiniz. Bu icraat büyük bir icraat. Bunu anlatırken gurur duyuyorum. Koyulhisarlı hemşehrilerimin şunu bilmesini istiyorum. Bu kardeşiniz Allah sağlık sıhhat verdikçe, bu görev bana layık görüldüğü müddetçe her zaman sizin emrinizde, her zaman sizin yanınızda” dedi.

Fuar Kongre Merkezi’nin Bilim Teknoloji Üniversitesine devredildiğini belirten Eken, “2011 yılında bizden önceki yönetim kurulunda ki arkadaşlarımız buranın TOBB ETÜ yani üniversite olması için mücadele verdiler. Burasının yaklaşık 5 yıl Üniversite olacak diye bekledik. Odamız buranın haklarını satın aldı. Burası yıllık 700 bin TL gideri olan bir yer. Bu paralar sizlerin parası. O dönemde ki arkadaşlar bunun için çaba gösterdiler. 7 yıl boyunca odamızın cebinden çıkan para 3 milyon lira. Yönetimi devraldıktan sonra bir toplantı yaparak burasının destekler ile birlikte yapılması ya da geri verilmesi konusunu görüştük. Sivas’a yapılacak olan Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi için rektörlük binasının bu binaya yapılması talebini kabul ettik. O binanın içerisine TOBB Başkanımız bir teknik lise yaptı. Kaba binası bitti. 10 milyon TL para harcandı. TOBB Başkanımız ile görüştüğümde ben o 10 milyon liralık binayı Sivas’a hediye ediyorum dedi. Sivas’a geldiğinde de protokolünü yaptık. Göreve geldikten sonra bir defa kira yatırmıştık. Onun 200 bin TL’sini geri aldık” dedi.

Program sonunda STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Yurdal Epsileli’ye hediye takdim etti. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli de Eken’e hediye takdim etti.