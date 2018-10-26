Stromsgodset- Valerenga maçı ne zaman saat kaçta? Stromsgodset- Valerenga istatistikleri

Norveç Eliteserien liginde Stromsgodset- Valerenga kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak Stromsgodset/Valerenga mçının başlama saati 19:00. Stromsgodset- Valerenga istatistiklerine bakacak olursak, Stromsgodset, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Valerenga yeşi sahalardan 4 galibiyet, 3 beraberlikle ayrıldı.

Eliteserien ligi mücadelesinde Stromsgodset ve Valerenga takımları karşı karşıya geliyor. 27 Ekim 2018 Cumartesi günü oynanacak Stromsgodset - Valerenga maçının saati 19:00. Stromsgodset önceki hafta Aalesund mücadelesinde 4-3 yenildi. Valerenga ise Sogndal karşılaşmasında 5-2 yenildi. Stromsgodset, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Stromsgodset, kendi sahasında 22 gol attı, 17 gol yedi. Valerenga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valerenga, 15 gol atarken 22 gol yedi.