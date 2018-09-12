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Stratejik savaş aygıtı; Mülteciler

ABD, kendi eliyle oluşturduğu mülteci krizini bir savaş silahı olarak kullanarak hedefteki ülkelerin sınırlarını yerle bir ediyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:12

Yıllardır iç savaşın devam ettiği Suriye'de kirli bir oyun daha oynanıyor. Küresel güçler 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'e üşüştü. Bir saldırı yaşanması halinde büyük bir göç dalgasının Türkiye ve Batı ülkelerine gideceği belirtiliyor. Peki mülteciler neden Suudi Arabistan'da yaşam alanları oluşturulmuşken hayatlarını riske ederek Batı ülkeleri ve Türkiye'ye geliyor?

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:12
  1. mülteciler
  2. mülteci krizi

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