Stratejik savaş aygıtı; Mülteciler

Yıllardır iç savaşın devam ettiği Suriye'de kirli bir oyun daha oynanıyor. Küresel güçler 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'e üşüştü. Bir saldırı yaşanması halinde büyük bir göç dalgasının Türkiye ve Batı ülkelerine gideceği belirtiliyor. Peki mülteciler neden Suudi Arabistan'da yaşam alanları oluşturulmuşken hayatlarını riske ederek Batı ülkeleri ve Türkiye'ye geliyor?