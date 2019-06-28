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Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:47
Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.


Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Özgür Algın, Recep Gırca, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.


Stratejik Planlama hakkında birçok bilginin verildiği toplantıda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu, konuşmacı olarak katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:47
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