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'Stratejik ortaklık devam edecek'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
'Stratejik ortaklık devam edecek'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan  ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını  belirterek, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek."  dedi. 

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna  mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa  Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden  olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik  ortaklığını sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir  Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
  1. Edirne
  2. ab
  3. türkiye
  4. yunan asker

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