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“Stratejik ortağımız”dan PKK’ya iş makinesi desteği! Münbiç savunması oluşsun diye...

Sürekli iş birliği mesajları vererek Türkiye'yi oyalamaya çalışan ABD, PKK'ya Münbiç'in etrafını hendeklerle çevirmesi için 4 adet iş makinesi gönderdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
“Stratejik ortağımız”dan PKK’ya iş makinesi desteği! Münbiç savunması oluşsun diye...

ABD Türkiye’ye Münbiç konusunda sözde güvence veriyor, lehimizde açıklamalar yapıyor, iş birliği mesajları veriyor... Tüm bu oyalama çabaları devam ederken, PKK’ya destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yere tuzaklanan bomba ile şehit olan askerlerimize, terör örgütünün ABD’den aldığı eğitimle saldırdığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunlarla birlikte ABD, PKK’nın Münbiç’i hendeklerle çevirmesine de destek olarak, teröristlere 4 adet iş makinesi gönderdi.

YPG'nin olası bir Münbiç operasyonuna karşı bölgedeki savunma bloğu oluşturma çalışmaları devam ediyor. AA muhabirinin Münbiç içindeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatları devam eden ABD ordusu, ilçedeki YPG/PKK unsurlarına iş makineleri gönderdi.

4 adet iş makinesi sevk edildi 

ABD'nin sevk ettiği tırlar üzerinde ilçeye 4 adet iş makinesi getirilerek YPG/PKK'ya verildi.

3 adet buldozer ve bir ekskavatörden oluşan iş makinelerinin sevkiyatına ABD askerleri eşlik etti. Terör örgütü YPG/PKK, mevcut ekskavatör ve buldozerleri çukur kazma ve alt yapı çalışmalarında kullanılıyor.

AA'nın 5 Ekim'deki haberi, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç kent merkezini çukurlar ve siperlerle çevreleyerek, ilçede varlığını sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

Şehir hendeklerle çevrildi 

Türkiye ile ABD'nin YPG/PKK'yı ilçeden çıkarmakta mutabık kalması üzerine, örgüt tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını kısa süre önce tamamlamıştı.

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etmiş, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası çatışmada kullanmak üzere tüneller kazmıştı.

Münbiç yol haritası 

Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.

Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurları ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türk ve ABD askerleri Münbiç'te şimdiye kadar 57 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin dün başladığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
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