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Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün (SDE), "SDE Akademi programı" mezunu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) burslu 20 öğrencisi, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA Haber Akademisi ekibince karşılanan öğrenciler, AA Konferans Salonu'nda ağırlandı.

Burada konuşma yapan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA'nın 13 dilde yayın yapan, yatay ve dikey gelişmesini sürdüren, dünyanın en önemli ajanslarından biri olduğunu söyledi.

"Haber dosyalarını çalışmak hassas bir iştir." ifadesini kullanan İşbilir; doğruluk, etik değerler ve özel hayatın gizliliği prensiplerinin, AA'nın politika kapsamını oluşturduğunu belirtti.

İşbilir, AA'nın usta muhabirleri ile doğru haberleri doğru bir şekilde servis ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Usta-çırak ilişkisiyle, 99 yıllık tecrübesiyle AA, günlük 5 bine yakın içerik üretiyor, abartının norm olduğu bir gazetecilik anlayışı yerine doğru, etik, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışını benimseyerek dünya mazlumlarının ve insanlığın sesi oluyor. Hız bazen doğruluğun düşmanı olabiliyor. AA, hızlı haber vermekle beraber doğru haber vermeyi de esas prensip olarak kabul ediyor."

Öğrencilere daha sonra haber akademisinin, AA'nın faaliyetlerine ilişkin sunumu izletildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
  1. AA
  2. YTB
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