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TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: Stratejik bir başarı elde ettik

TürkAkım'ı projesini Türkiye'nin stratejik bir başarısı olarak niteleyen Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, "Sizin ülkenizden ne kadar transit hat geçerse sizin eliniz o kadar güçlü olur. Türkiye’nin enerji güvenliği açısından bu hat çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 13:58
TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: Stratejik bir başarı elde ettik

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan boru hattının, Türkiye açısından stratejik bir önem taşıdığını belirten Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, “Bu proje Türkiye’nin stratejik anlamda bir başarısıdır. Sizin ülkenizden ne kadar transit hat geçerse sizin eliniz o kadar güçlü olur. Türkiye’nin enerji güvenliği açısından bu hat çok önemli” dedi.

Türk akımı güvenli liman

Akyener, şunları dile getirdi: “Türk akımı projesi Rusya’nın Avrupa’ya olan gaz sevkiyat stratejilerinin iki ayağından birisi. Daha önce sevkiyatın çoğu Ukrayna üzerinden yapılıyordu. Ukrayna’daki iç çatışmadan ötürü Rusya ve Avrupa bu konuda çok önemli sıkıntılar yaşadılar. Bu gibi sorunlar Avrupa ve Rusya’nın, Türk Akımını güvenli bir liman olarak görmesine sebep oldu. Bunun yanı sıra Avrupa’nın en ucuz gaz tedarik edebileceği yer Rusya. Hiçkimse fiyat rekabetine giremez.

“Türkiye ile çalışacağım”

Oğuzhan Akyener, şöyle devam etti: “Bu güncelleme sonrasında Kuzey ve Güney olarak iki yeni hat planlandı. Türk Akımı bu projenin güney ayağını oluşturuyor. İlk olarak Bulgaristan üzerinden Avusturya’ya doğru bir hat düşünülüyordu. ABD’nin itelemesi ile ilgili bazı Avrupa devletlerinin bu işten vazgeçmesi ile Rusya ‘Ben Türkiye ile çalışacağım, Avrupa sınırına kadar Türkiye üzerinden gazı getiririm. Oradan alırsınız’ demeye başladı. Türkiye’nin politik olarak bu noktada önemli hamleleri oldu. Bulgaristan yaptığı hatanın farkına vararak bazı girişimlerde bulundu ancak Türkiye, stratejik olarak önemli adımlar atarak Türk Akımının hayata geçmesini sağladı. 2020 Ocak ayında ilk gaz bekleniyor.

Orta Asya gazı da gelebilir

TESPAM Başkanı Akyener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizin ülkenizden ne kadar transit hat geçerse sizin eliniz o kadar güçlü olur. İran gazı pahalı bir gaz. Rusya’dan daha ucuza daha çok gaz alabiliriz. Bir diğer çok önemli husus ise Türkiye bu proje ile Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerden gazı Rusya üzerinden taşıyarak Türkiye’ye getirme şansı olabilir. Bu da Türkiye’nin bir gaz ticaret merkezi olması anlamında çok önemli.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:58
  1. Rus gazı
  2. Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener
  3. Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM)
  4. Türk Akımı

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