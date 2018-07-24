Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanları kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 yeni başkanlık kuruldu. Bu başkanlıklar Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlandı.

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