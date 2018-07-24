0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanları kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 yeni başkanlık kuruldu. Bu başkanlıklar Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:07
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanları kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 yeni başkanlık kuruldu. Bu başkanlıklar Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:07
  1. Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlığı
  2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    1. 3. havalimanı personel alımı 3...
    2. MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti
    3. Kanser hücrelerinin çoğalmasını..
    4. Sol kolda karıncalanma neden olur?
    5. Dünyaca ünlü isimden Mesut Özil'e destek
    6. "Sen kediciksin" diyerek Hac parasını..
    7. Piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
    8. CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü..
    9. Valilik'ten flaş kontrollü patlama..
    10. Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama..
    11. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    12. Meclis'te HDP'li Ahmet Şık'ı susturan..
    13. THY kariyer ilanları 2018
    14. Bütçeye Küresel Ayar
    15. İlaçlar nasıl saklanmalıdır?
    16. ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı!
    17. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan..
    18. M60 tanklarına ASELSAN desteği!
    19. İbrahim Tatlıses’den yapımcı Erol..
    20. Amerika'dan Türkiye'ye geçici ambargo..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman