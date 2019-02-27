Strateji ustaları turnuvada buluşuyor

Akdeniz Üniversitesi Satranç Topluluğu satranç turnuvası düzenleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Lokalinde 09-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Satranç Turnuvası’nda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri stratejilerini konuşturacak. Turnuva hakkında bilgi veren Satranç Topluluğu Başkanı Hakan Tüm, “Topluluk olarak daha çok öğrenciye ulaşmak ve motivasyonu arttırmak amacıyla 2005 yılından beri okulumuzda satranç turnuvaları düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez daha büyük çapta ödüllü bir organizasyon yapıyoruz. Turnuvaya yaklaşık 100 öğrenci katılacak. Turnuvada ilk üç derecenin yanında en iyi kadın sporcu ödülümüz olacak” diye konuştu.

Bir strateji oyunu olan satrancın analitik düşünme becerisini geliştirerek hem akademik başarılarına katkı sağladığını hem de ders dışı zamanlarını verimli geçirdiklerini belirten Hakan Tüm, “Stratejilerin konuşacağı ve iki gün sürecek bu zorlu maraton için oldukça heyecanlıyız” dedi.